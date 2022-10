A vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Juventude foi muito importante, principalmente em relação ao objetivo do alvinegro de conquistar uma vaga na Libertadores 2023.

Há 15 rodadas na sétima colocação, agora com os mesmos 51 pontos do Athletico-PR, sexto, o Galo aparece com 55% de chances de disputar o torneio de clubes mais importante da América do Sul na próxima temporada. O levantamento foi feito pelo departamento de Matemática da UFMG.

Flamengo, Palmeiras e Internacional já estão garantidos na próxima edição; o Corinthians tem 99,9% de chances, assim como o Fluminense. Próximo adversário do alvinegro, o São Paulo aparece com 34%.

As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira (1), no Morumbi.

Fonte: Itatiaia