Altas temperaturas e possibilidade de chuvas marcam o fim de semana do 2° turno das Eleições 2022 no Centro-Oeste de Minas. A previsão do tempo indica que a quantidade de chuva pode ser significativa até o domingo (30). A temperatura segue em elevação e pode alcançar os 33 °C.

Segundo a climatologista Wanda Prata, o aumento das temperaturas é comum antes das chuvas. Ela explicou que “quanto mais aquece, maior a probabilidade de rajadas de vento forte e granizo na região“.

Ela também informou que os moradores devem ficar atentos quanto aos ventos fortes, que podem trazer granizo para o Centro-Oeste de Minas.

Semana

Para os próximos dias, a previsão é de entrada de um ar frio. Segundo a climatologista, as temperaturas vão cair na primeira semana de novembro e a possibilidade de chover volta a ser alta entre os dias 6 e 9 do mês. No período, “refresca um pouco, mas já não é mais frio e o calorão voltará, certamente“.

Segundo Wanda, no início do mês a população mineira “pode precisar de paletó de novo“.

Divinópolis

Em Divinópolis, a previsão de chuvas é alta durante os três dias. As temperaturas variam entre 17 °C e 33 °C.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 19 ºC 33 °C Itaúna 18 °C 32 °C Pompéu 20 ºC 34 ºC Nova Serrana 19 ºC 32 °C Pará de Minas 18 ºC 32 ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia