O Atlético é, oficialmente, tricampeão brasileiro. Nesta sexta (25), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) equiparou o título do Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Galo, ao Campeonato Brasileiro. Portanto, na véspera de inaugurar seu novo estádio, a Arena MRV, o Atlético festeja também a conquista de seu terceiro título brasileiro.

O reconhecimento foi selado em uma reunião na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre diretores da entidade nacional e membros do comando da SAF atleticana, entre eles Rubens Menin, um dos 4Rs e um dos gestores atleticanos.

O pedido para a equiparação do torneio foi aberto em 2021 e foi entregue aos setores jurídico e de competições da CBF. A entidade que comanda o futebol brasileiro aguardou, nos últimos anos, um parecer dessas duas áreas para decidir ou não pela homologação.

O Atlético fez um grande dossiê sobre o caso, com cerca de 60 páginas. Esse documento foi homologado na CBF em fevereiro do ano passado. No dossiê, além das argumentações do clube, recortes de jornais da época mostraram que a conquista do Torneio dos Campeões, de 1937, tinha o mesmo peso de um Campeonato Brasileiro na época. Em um primeiro momento, o Galo chegou a ter um parecer favorável quando ingressou com essa documentação.

A ação do clube foi motivada pela equiparação, por parte da CBF, de competições como a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, realizadas entre 1959 e 1970, ao Brasileirão, no início da década passada. Caso confirme a homologação, o Atlético vai comemorar seu terceiro título nacional. Os outros dois foram conquistados em 1971 e em 2021.

Como foi o Torneio dos Campeões

O título da competição de 1937 é cantado até mesmo no hino do Atlético, no trecho “nós somos campeões dos campeões”. A conquista foi marcada por uma geração de ídolos como Kafunga e Guará. A competição foi organizada pela então Federação Brasileira de Futebol (FBF), uma das precursoras da CBF.

O torneio reuniu, em janeiro de 1937, os quatro campeões de 1936 dos estados que compõem o Sudeste brasileiro. Além do Galo, campeão mineiro, participaram o Fluminense, campeão carioca, a Portuguesa, campeã paulista, e o Rio Branco, campeão capixaba. O torneio teve uma fase prévia, com um encontro entre o Aliança, de Campos, e a Liga da Marinha do Rio de Janeiro. O vencedor, a Liga da Marinha, encarou o Rio Branco e foi eliminada pelo time do Espírito Santo.

Os quatro clubes disputaram um quadrangular, com jogos de ida e volta. Quem somasse mais pontos, levaria a taça. A estreia atleticana foi desastrosa: uma derrota por 6 a 0 para o Fluminense, no Rio. Em Vitória, o Galo apenas empatou com o Rio Branco em 1 a 1. A reação começou no primeiro jogo em casa, com uma goleada de 5 a 0 sobre a Portuguesa.

No returno, o Atlético fez 4 a 1 no Fluminense e 5 a 1 no Rio Branco. No último jogo do torneio, uma vitória fora de casa sobre a Portuguesa, por 3 a 2. No final, o Galo fez 9 pontos – na época, a vitória valia dois pontos. O Flu, que venceu três jogos e perdeu os outros três, ficou com seis, enquanto o Rio Branco terminou com cinco e a Portuguesa, com quatro.

