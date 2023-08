No fim da manhã desta sexta-feira (25), policiais militares efetuaram a prisão de um homem de 37 anos, suspeito de uma série de furtos ocorridos nos últimos dias, em Arcos.

A ocorrência teve início com a notícia levada até a PM por um motorista de caminhão, que fazia entrega de produtos em um supermercado situado na área central da cidade. Ele alegou que sua bolsa, contendo vários documentos, teria sido subtraída do interior do veículo.

Os militares tiveram acesso a câmeras de segurança, que registraram quando o autor apanhou a bolsa e fugiu correndo sentido bairro São Vicente. Ele foi encontrado pouco tempo depois, durante o rastreamento policial, em uma casa utilizada por vários usuários de drogas.

Na ocorrência foram recuperados diversos documentos, como carteiras de habilitação e de identidade, de variadas pessoas, além dezenas de cartões bancários, cheques, entre outros materiais.