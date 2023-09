Que tal um sushi com direito a espumante enquanto assiste ao jogo entre Atlético x Botafogo neste sábado (16)? Não estamos falando de nenhuma promoção em restaurante japonês para torcedores do Galo, mas às novas opções de cardápio da Arena MRV.

Mas, para isso, é preciso desembolsar uma bela grana. Para quem estava achando caro pagar R$ 26 no tropeiro e R$ 14 em um copo de 300 ml de cerveja, é bom preparar o bolso: os ingressos para os “Lounges da Arena MRV” – que o clube destaca ser “para quem deseja acompanhar o jogão entre Galo e Botafogo em alto estilo, e com todo conforto” – custam R$ 500 e R$ 600.

Tanto no Lounge Oeste como no Leste, há serviço de catering incluído, confira as opções e preços:

Lounge Oeste

Preço: R$ 600