O Atlético Mineiro oficializou, na quarta-feira (22), uma reclamação junto à Conmebol contra a arbitragem do empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle, ocorrido na terça-feira (21), pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A manifestação do clube mineiro se dá em razão de dois lances considerados controversos, ambos envolvendo decisões da equipe de arbitragem liderada por Andrés Matonte, do Uruguai.
O primeiro episódio ocorreu logo aos seis minutos de jogo. O atacante equatoriano Mercado invadiu a área sob marcação de Ruan e, ao tentar finalizar, acabou chutando a perna do zagueiro atleticano antes de cair. Apesar da dinâmica do lance, o árbitro assinalou pênalti. Mesmo após ser chamado pelo VAR, comandado por Heider Castro, e revisar as imagens, Matonte manteve a decisão. Na cobrança, Sornoza, ex-jogador de Fluminense e Corinthians, converteu e abriu o placar para os visitantes.
O segundo lance contestado pelo Galo aconteceu na reta final do segundo tempo. Hulk foi atingido no tornozelo por um defensor do Del Valle dentro da área, mas a arbitragem não marcou a infração. O VAR, desta vez, sequer chamou o árbitro para revisão, alegando que não houve pênalti.
Apesar dos episódios polêmicos, o Atlético conseguiu buscar o empate nos acréscimos. Após boa jogada com Dudu, Hulk serviu o camisa 92, que empurrou para o fundo das redes e manteve viva a esperança alvinegra de chegar à final.
A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (28), às 21h30, na Arena MRV. Quem vencer garante vaga na decisão. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
Com informações do O Tempo