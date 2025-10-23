A Superintendência Municipal de Trânsito de Formiga, anunciou que a partir do dia 24 de novembro será implantada a sinalização de “Direita Livre” no cruzamento entre a Avenida Juca Almeida e a rua João Pedrosa. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego e reduzir o tempo de espera dos veículos que realizam a conversão à direita nesse ponto da cidade.

De acordo com a Superintendência, a implantação da nova sinalização foi definida após análise técnica realizada pela equipe de trânsito. O estudo apontou condições adequadas de visibilidade e segurança para motoristas e pedestres, permitindo a adoção da medida sem comprometer a segurança viária.

Com a nova sinalização, os condutores poderão fazer a conversão à direita mesmo com o semáforo vermelho, desde que o façam com segurança e respeitando a travessia de pedestres, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A prática, comum em grandes centros urbanos, busca otimizar o fluxo de veículos e diminuir retenções, principalmente durante os horários de pico.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Prefeitura de Formiga voltadas para a melhoria da mobilidade urbana e o aperfeiçoamento do sistema viário em pontos estratégicos da cidade. Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir mais agilidade, segurança e eficiência no deslocamento de motoristas e pedestres pelas vias públicas.

Com informações da Prefeitura de Formiga