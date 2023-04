O ator e cantor Arthur Singer morreu aos 13 anos, nessa sexta-feira (7), no Rio de Janeiro, vítima de um Acidente Vascular Cerebral hemorrágico, conforme informou a mãe do adolescente, Meire Adriane.

Em 2021, Arthur integrou reality show musical “Canta Comigo Teen”, exibido na Record, além ter participado de musicais como ‘The Pilgrims’ e ‘Matilda’.

“Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor , tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu. Informações sobre o velório passaremos posteriormente. Deus abençoe a cada um de vocês . Vivam intensamente ,pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho”, diz mensagem postada na conta oficial do ator no Instagram.

Meire Adriane explicou que os médicos que atenderam o filho descobriram que ele tinha uma má formação. A mãe também informou que os órgãos do filho serão doados.

A morte precoce de Arthur Singer causa comoção nas redes socias. “Não parece real, a fixa ainda não caiu. Tia Meire não consigo imaginar a sua dor, mas quero que saiba que vocês estão nas minhas orações e podem contar comigo para o que precisarem”, escreveu uma prima do ator.

“Como mãe, sentimos um buraco no peito. E para quem conheceu o Arthur esse aperto dói ainda mais. Um menino lindo, educado, talentoso. @meireadriane.scriptore vc foi a melhor mãe, escolhida pelo Pai para ter a breve convivência com o Arthur. Estamos todas com vc, com o coração dilacerado, mas na fé que Deus cuidará de tudo. Perdemos um anjo e o céu ganha uma estrela”, escreveu outra seguidora.

Fonte: Itatiaia