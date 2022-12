A dramaturgia brasileira perdeu um grande nome na madrugada dessa quarta-feira (21). O autor Pedro Paulo Rangel faleceu aos 74 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O artista estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar, desde o dia 30 de novembro.

O tino para o humor de Pedro Paulo pode ser conferido recentemente na reprise da novela global O Cravo e a Rosa, onde ele fazia um caipira chamado Calixto.

Entre os trabalhos de destaque do artista estão ainda as novelas “Gabriela” (1975), “Saramandaia” (1976), “Vale Tudo” (1988), e a “TV Pirata” (1988).

Somam-se à lista as novelas “Pedra Sobre Pedra”, “Vale Tudo”, “A Indomada”, “Saramandaia” e “Belíssima”, além de seriados e minisséries, como “A Muralha”, “Você Decide”, “A Diarista”, “Os Aspones” e “Sob Nova Direção”.

Homenagem

O ator nasceu em 29 de junho de 1948, no Rio de Janeiro, era morador do Rio Cumprido e iniciou no teatro aos 11 anos. Seja na TV ou nos palcos dos teatros, Pedro Paulo Rangel deixou vários administradores e recebeu homenagens na manhã desta quarta-feira.

No Twitter, o presidente eleito, Lula, lamentou a morte do ator. Segundo ele, é uma triste perda para a dramaturgia brasileira. “Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação. Meu abraço fraterno aos familiares, fãs e amigos”, lamentou.

Fonte: Hoje em Dia