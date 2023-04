A burocracia e a não tramitação regular da documentação necessária para a liberação – (pagamento efetivo) – de emendas parlamentares destinadas à Santa Casa de Caridade de Formiga, obrigou a direção do hospital a, novamente, pedir “socorro” a seus fornecedores, o que se comprova com o descrito no Ofício a eles encaminhado na quarta-feira (18), ao qual tivermos conhecimento.

Confira:

Compreendendo a gravidade da situação, a editoria do jornal Nova Imprensa/Últimas Notícias resolveu trazer o fato ao conhecimento público, em especial dos mais de 130 mil habitantes desta microrregião, – dependentes diretos do excelente atendimento disponibilizado pelo hospital -, solicitando assim que, de alguma forma, eles entendam que é hora de todos os municípios que compõem a microrregião somarem esforços no sentido de auxiliarem o fortalecimento do caixa da Santa Casa. Questão de sobrevivência!

Myrian Araújo Coelho, gestora Executiva do hospital, ouvida, reconheceu a importância das diversas emendas parlamentares já comprometidas com a entidade e acredita que, tão logo se normalize a tramitação burocrática, haverá, como de costume, um alívio nas contas, o que permitirá o andamento normal da prestação de serviços que todos sabemos, é da maior importância, por se tratar de uma questão de atendimento das demandas da saúde pública, em especial, para aqueles que mais dependem dos serviços ofertados pelo SUS.