Durante a primeira quinzena do mês de abril, o Cras 3, localizado no bairro Souza e Silva, realizou atividades em alusão à Campanha “Abril Azul”. O tema abordado foi a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o grupo de adultos, o assunto foi discutido em uma roda de conversa sobre o que é o autismo.

Em um segundo momento foi exibido um vídeo institucional sobre os serviços de apoio prestados pelo município, por meio do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap) e quais as “portas de entrada” para o acompanhamento especializado no âmbito municipal.

Já com os grupos infantis, o tema foi trabalhado de forma lúdica, com a confecção de uma pintura.

Durante a realização da atividade, foi explicado às crianças o que se trata o autismo e incentivada a convivência inclusiva. Posteriormente, foi montada uma exposição dos trabalhos confeccionados.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é ofertado de modo contínuo e ininterrupto pelos Cras. Tem por objetivo complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Os trabalhos com os grupos do SCFV são orientados por três eixos: “Eu Comigo” – “Eu com os outros’ – “Eu com a cidade”. Nos encontros sobre o “Abril Azul”, o eixo abordado foi o “Eu com os outros”, que visa fortalecer o sentimento de pertença e identidade, bem como refletir sobre condições e aspectos da vida em sociedade, tendo como competências: a comunicação, a cooperação, a empatia, a resolução de conflitos, o respeito e a sociabilidade.

Fonte: Decom