Um homem morreu soterrado nessa terça-feira (18) em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele trabalhava em uma demolição autorizada pela prefeitura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h45. Funcionários relataram que uma empresa privada realizava a demolição quando parte da estrutura cedeu e soterrou um homem. A idade aproximada da vítima era de 30 anos, segundo as testemunhas.

Os bombeiros realizaram as buscas sob os escombros. A vítima foi encontrada depois de mais de 2 horas do início dos trabalhos. Segundo o relato dos militares, o homem já estava sem sinais vitais e o óbito foi constatado.

Por meio de nota, a prefeitura de Pedro Leopoldo lamentou o ocorrido, e disse que espera que o caso seja apurado e os envolvidos responsabilizados. A prefeitura disse ainda que concedeu a licença para demolição atendendo a uma determinação judicial.

“Por se tratar de propriedade particular, todos os demais trâmites, incluindo o serviço de demolição mediante um responsável técnico, são de inteira responsabilidade do proprietário do lote“, completou a nota.

Fonte: O Tempo