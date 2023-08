Na segunda-feira (7), a vice-prefeita Adriana Prado participou de uma importante reunião que abordou o tema central do “Agosto Lilás” – Conscientização no Combate à Violência Contra a Mulher.

O encontro contou, também, com a presença de servidores do município que atuam na Secretaria de Desenvolvimento Humano, da delegada Luciana Sousa, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Formiga), Dr. Aécio Carlos Coutinho e sua equipe, e do tenente Edson, que representou a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) da Polícia Militar.

Na reunião, foram abordadas estratégias fundamentais para lidar, de maneira mais eficaz, com a questão da violência doméstica, com o objetivo de reduzir os atuais índices preocupantes de casos. Foram debatidas, também, campanhas a serem planejadas em colaboração com a administração municipal e o setor privado.

De acordo com a Prefeitura, a reunião foi produtiva, proporcionando um espaço no qual os participantes puderam expressar suas opiniões. A vice-prefeita Adriana salientou a importância de conscientizar a população sobre o tema e reiterou seu compromisso em buscar a redução dos casos de violência no município. A participação da Polícia Militar também foi destacada, sendo essencial para a discussão.