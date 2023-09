Um chá-revelação acabou em tragédia no México, neste sábado (2). A ideia era revelar o sexo do bebê em grande estilo, com um avião soltando fumaça no céu. Mas o piloto perdeu o controle durante o sobrevoo, a aeronave perdeu uma das asas, que caiu poucos metros depois do local do evento.

O piloto morreu. Segundo informações do site mexicano de notícias Línea Directa, Luis Ángel, de 32 anos, chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento em que o piloto sobrevoa a festa, soltando um pó rosa, indicando que o bebê esperado será uma menina. Logo em seguida, a asa se parte e cai.

Algumas pessoas chegam a comemorar a descoberta do sexo do bebê, antes de perceberem o acidente, que aconteceu em Sinaloa, no México.