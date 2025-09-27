Foto: Régis Silva/Vinícola Essenza

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Azeite mineiro é bicampeão em Paris

O azeite Mantikir Grappolo, produzido pela Vinícola Essenza na cidade de Maria da Fé, foi consagrado campeão no prestigiado Festival du Monde, em Paris. Produzido na Serra da Mantiqueira, o azeite foi premiado pela segunda vez no evento e reafirmou seu título de melhor azeite do Brasil, conquistando pelo segundo ano consecutivo a mais alta honraria do festival. Além disso, o produto alcançou a notável segunda colocação no ranking do Hemisfério Sul no Olío Nuovo Days, competição realizada na última terça-feira (23) e promovida pelo conceituado jornal francês Le Monde. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/azeite-de-maria-da-f%C3%A9-%C3%A9-bicampe%C3%A3o-em-festival-gastron%C3%B4mico-de-paris

Mineiros na maior feira de mel do mundo

Divinópolis é representada na maior feira de apicultura do mundo em Copenhague, na Dinamarca, através da Napillus, indústria especializada em produtos derivados do mel e própolis. A empresa foi selecionada para expor seus produtos na Apimondia 2025, que começou na última terça-feira (23). O evento reúne especialistas, indústrias e compradores de todos os continentes, sendo reconhecido como a principal vitrine global para negócios, inovação e exportação no setor apícola. (Portal MPA – Divinópolis)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/industria-de-divinopolis-participa-feira-de-mel-dinamarca/

Vereador acusado de postagens falsas

Em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça deferiu liminar determinando que o vereador Edimilson Lima, de Inhapim, exclua conteúdo de suas redes sociais e não realize novas postagens com informações falsas e ofensivas à honra de funcionários de uma escola municipa. A decisão determina a exclusão, no prazo de 24 horas, dos vídeos publicados com conteúdo ofensivo; a abstenção de novas publicações com informações falsas ou difamatórias; e a veiculação de direito de resposta. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/regional/vereador-e-acionado-pelo-ministerio-publico-por-publicacoes-falsas/

MG tem recorde de presos em exame

Em 2025, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade bateu recorde histórico de inscritos das unidades prisionais e centros socioeducativos de Minas Gerais. No total, 13.201 presos e 297 adolescentes sob medida socioeducativa prestaram a avaliação, em busca dos certificados de conclusão do primeiro e segundo graus escolares. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/mg-tem-recorde-de-presos-inscritos-em-exame-para-conclusao-do-ensino-medio/

JF realiza a 4ª LiterArte

Na próxima segunda-feira, 29 de setembro, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF) realiza a abertura do 4º LiterArte, que neste ano tem como tema “O que pode a arte na educação?”. A cerimônia acontecerá no Teatro Paschoal Carlos Magno, a partir das 18h30, com programação voltada à valorização da arte como parte fundamental do processo educativo. O LiterArte é organizado pela Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação. (RCW TV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/juiz-de-fora-abre-4-literarte-com-foco-no-papel-da-arte-na-educacao

Exonerado servidor com 698 dias de licença

Um servidor público lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia foi exonerado do cargo de Oficial Administrativo após reprovação no estágio probatório por excesso de faltas. A publicação oficial desta segunda-feira (22) registra 26 faltas injustificadas no período de avaliação e o histórico de 698 dias de licenças para tratamento de saúde (devidamente concedidas). A decisão foi assinada pelo secretário municipal de Administração, Celso Pereira de Faria. O processo administrativo, instaurado em fevereiro de 2025, concluiu pela inassiduidade do servidor. (O Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/colunas/poder/servidor-e-exonerado-em-uberlandia-apos-26-faltas-e-698-dias-de-licenca/

Araxá capacita bares e restaurantes

A Prefeitura de Araxá promove a capacitação da campanha “Noite Segura”, iniciativa da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres que reúne proprietários, gerentes e equipes de bares, restaurantes e casas noturnas. O objetivo é orientar sobre medidas de acolhimento e proteção a mulheres em situação de risco, assédio ou violência. Durante a capacitação, os participantes recebem orientações práticas sobre como oferecer auxílio às mulheres nesses casos, inclusive com a afixação de adesivos informativos nos banheiros femininos, alertando que o local está preparado para prestar ajuda. (Jornal Interação – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/bares-e-restaurantes-de-araxa-sao-capacitados-para-garantir-protecao-as-mulheres