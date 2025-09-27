A Mega-Sena realiza neste sábado (27), o sorteio do concurso 2.920, com prêmio acumulado estimado em R$ 80 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme previsto nas regras da modalidade, o que contribui para o valor elevado desta edição.

A cerimônia do sorteio será transmitida ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e na página oficial das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que apostadores acompanhem o resultado em tempo real.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, espalhadas por todo o país, ou ainda de forma online, por meio do site oficial das Loterias Caixa.

Com um prêmio milionário em jogo, a expectativa é de grande volume de apostas nas últimas horas antes do encerramento. O valor de uma aposta simples, com seis números marcados, é de R$ 6. Para quem acertar as dezenas sorteadas, a noite pode ser de mudança de vida.

Com informações da Agência Brasil/ Hoje em Dia