A inauguração de um bar no Conjunto Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, terminou com confusão e troca de tiros generalizada na noite desse domingo (29). Segundo testemunhas, tudo começou com uma discussão entre um casal, iniciada por um jovem de 19 anos.

Ao ver a situação, um homem de 31 anos entrou no meio para defender a mulher, momento em que o jovem o ameaçou e questionou se o homem sabia “com quem ele tava mexendo” e que estava “mexendo com bandido”. Esse jovem deixou o bar e, instantes depois, chegou atirando contra o homem que interviu na briga do casal.

O homem que era alvo do jovem, contudo, também estava armado e revidou. Um policial militar da reserva, que estava no bar, também atirou contra o jovem que gritou ser bandido. Já um terceiro homem, que estava em um beco próximo ao bar, atirou contra o policial militar da reserva e, depois que ele caiu, ainda o atingiu com golpes de garrafa.

O homem que tentou separar a briga foi levado às pressas para o Hospital João XXIII pelo policial da reserva, também baleado. O primeiro homem chegou em estado grave e inconsciente, qual diversas perfurações pelo corpo, motivo pelo qual não foi possível ele apresentar sua versão. Já o policial foi encontrado em uma picape próximo ao HPS e, no carro, foram encontrados dois revólver com mais de 10 cápsulas deflagradas. Ele também ficou internado sob escolta, já que ambos receberam voz de prisão no local.

A polícia ainda procura pelos outros suspeitos.

