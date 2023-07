O médico cirurgião plástico Hudson de Almeida, preso na madrugada desta sexta-feira (21), em São Paulo (SP), após ficar três meses foragido, foi encontrado de barba e bem diferente da foto que era divulgada pela polícia como procurado.

O médico de 56 anos, que atendia em Alfenas (MG), estava foragido desde abril, após ter o mandado de prisão expedido por crime de violação sexual mediante fraude. Ele é suspeito de abusar de pelo menos quatro mulheres.

A prisão do médico é resultado de trabalho conjunto da Polícia Militar e do Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim) e da 4ª Promotoria de Justiça de Alfenas, que fez o pedido de prisão diante da possibilidade de o médico praticar novos delitos, considerando sua especialidade de cirurgião plástico.

Segundo o MP, o médico iniciava o atendimento das vítimas de forma profissional, realizando atos típicos e próprios de seu ofício. Porém, a certa altura, passava a praticar o abuso sexual sem que as próprias vítimas, no exato momento, percebessem que estavam sendo abusadas.