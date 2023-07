Pela primeira vez, Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, estará em Formiga. Com Drake na guitarra, o músico será a atração principal do Julybeer Festival, ao lado do filho Drake Nova, neste sábado (22), a partir das 13h, na Cervejaria Fürst. Marcelo Nova dará uma canja com músicos formiguenses, na ocasião.

Também irão se apresentar no Maior Festival de Cerveja Artesanal de Formiga e região, os melhores covers de O Rappa (Instinto Coletivo de SP) e Queen (Galileo de BH), além do duo de Djs Kollins.

Participantes poderão saborear ainda 15 estilos de cerveja artesanal.

Ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (37) 99813-5513

Quem é Marcelo Nova

Com mais de 35 anos de carreira, Marcelo Nova continua mostrando que é um ícone do rock nacional.

Sua trajetória inclui a criação banda Camisa de Vênus, com a qual lançou 11 discos. Entre seus lançamentos, encontramos, por exemplo, o “Duplo Sentido”, primeiro álbum duplo do rock brasileiro e o inovador “Blackout”, primeiro disco totalmente acústico de que se tem notícia na história do rock, gravado anos antes do formato virar moda. Não satisfeito com seu pioneirismo, Marcelo lançou ainda, em 2011, o primeiro blu-ray do rock nacional, “Hoje no Bolshoi”.

Além disso, carrega na bagagem duas parcerias antológicas: uma com Eric Burdon, líder da banda inglesa “The Animals”, na qual Eric gravou 3 canções de autoria de Marcelo, e a outra no clássico álbum “A Panela do Diabo”, ao lado de ninguém menos que Raul Seixas.

Fonte: Mr.Rock Eventos