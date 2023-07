Pelo menos nove vítimas intoxicadas por dietilenoglicol após consumo da cerveja Belorizontina, produzida pela Backer, serão indenizadas em R$ 500 mil. Nessa quinta-feira (20) o Ministério Público (MPMG) e a cervejaria Três Lobos homologaram na Justiça um acordo para extinguir uma ação civil pública sobre a indenização por danos morais e materiais, e “encerrar” o Caso Backer.

Familiares de vítimas que morreram ou permanecem com sequelas se revoltaram contra a decisão do órgão público e alegam que não foram consultados e ficaram de fora do acordo. Nesse momento só 9 vítimas estão vivas, com sequelas e conseguiram comprovar pro MPMG que foram intoxicadas pela cerveja. Outras vítimas podem aderir ao acordo do MP, mas precisam passar por perícia.

O acordo foi protocolado na 23ª Vara Cível de Belo Horizonte na última semana. No documento a empresa reconhece o pedido de condenação em “danos extrapatrimoniais individual” no valor de R$ 500 mil para cada vítima e R$ 150 mil por danos morais para cada familiar de primeiro grau.

Segundo o MPMG o acordo inclui pagamento de planos de saúde, medicamentos e tratamento psicológico, acompanhamento de familiares de primeiro grau, transporte, alimentação e outros gastos relacionados.