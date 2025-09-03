Dois barcos de alumínio, avaliados em R$ 8 mil, foram recuperados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã dessa terça-feira (2), em Arcos, região Centro-Oeste do estado. As embarcações haviam sido furtadas no dia anterior e estavam às margens do Rio São Francisco, em Iguatama.

Após levantamentos, os policiais identificaram o possível suspeito do crime e iniciaram as buscas. Ao notar a aproximação das equipes, o indivíduo tentou fugir, abandonando o carro e o reboque usados na ação, mas foi contido. Na residência dele, foram encontrados um motor de popa furtado em Arcos, uma motosserra sem documentação e um pássaro raro da fauna silvestre, devidamente anilhado, furtado em Bambuí no fim de agosto. A ave, segundo a vítima — um colecionador de passeriformes de 82 anos — está avaliada em mais de R$ 10 mil.

Segundo o delegado Emmanuel Robson Gomes, o suspeito teria vendido um dos barcos por R$ 1.500. O comprador foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a receptação.

As embarcações foram devolvidas aos proprietários, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de furto e receptação. As investigações seguem em andamento.

Com informações da PCMG