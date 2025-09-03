O Tribunal de Justiça de Minas Gerais marcou para 20 de março de 2026, o julgamento do ex-vereador de Araújos, Lucas Coelho, de 33 anos, reu confesso do assassinato do ex-noivo, o professor Jhonathan Silva Simões, de 27 anos.

O Júri será presidido pelo juiz Guilherme Luiz Brasil Silva, da Vara Criminal de Formiga.

Lucas está em prisão domiciliar desde 18 de julho após receber habeas corpus, já que a Justiça entendeu que não haviam elementos suficientes que demonstrassem que o suspeito apresente risco à sociedade.

Lucas já não exerce o cargo de vereador, após ter renunciado no dia 12 de agosto.

Jhonathan foi morto a tiros quando chegava em casa, em Formiga, retornando do trabalho, no dia 29 de maio.

Os dois tinham um relacionamento que durou cerca de um ano. Lucas não aceitava o fim do relacionamento, por isso, cometeu o crime, que chocou as cidades de Formiga e Araújos.

Fonte: Sucesso FM