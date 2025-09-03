A Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes, realiza no dia 25 de setembro, às 19h, o Desafio Sarau Memórias – modalidade xadrez, na Praça do Céu, localizada na rua Dico Lavino, no bairro Novo Horizonte.

A proposta do evento é promover uma noite de confraternização, aprendizado e valorização do esporte, integrando a modalidade de xadrez à programação cultural do Sarau Memórias. O desafio é aberto ao público, mas as vagas são limitadas.

Os interessados já podem realizar a inscrição por meio do App Formiga, acessando o menu Esportes > Inscrições > Desafio Sarau Memórias. A participação é gratuita.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em oferecer eventos esportivos acessíveis à população e incentivar práticas que unem raciocínio, cultura e socialização.

Fonte: Prefeitura de Formiga