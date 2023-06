Uma batida entre duas carretas fechou a BR-381 em Extrema, no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (21). A colisão provocou incêndio e um dos veículos foi tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros está no local, mas ainda não há informações sobre feridos.

Segundo concessionária Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, o acidente ocorreu na altura do km 942 e interdita a pista no sentido Belo Horizonte. Há lentidão no trânsito de 1km.

Fonte: Hoje em Dia