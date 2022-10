Dois carros bateram de frente na BR-040 em Congonhas, na região Central de Minas, sentido Rio de Janeiro, na tarde desse domingo (9) e deixou três pessoas feridas e presas às ferragens.

O acidente foi entre um Hyundai HB20 que bateu de frente com uma Mitsubishi Outlander. A rodovia precisou ser interditada durante o socorro às vítimas e os bombeiros utilizaram serragem para conter óleo que vazou na pista por conta do acidente.

A batida foi próxima ao bairro Pires. Com a força da batida, o motorista do HB20 ficou ferido e os outros dois ocupantes foram socorridos com ferimentos leves. O motorista do Mitsubishi Outlander teve ferimentos leves. Todas as vítimas foram encaminhadas para o hospital. Os militares contaram com apoio da Via 040, concessionária que administra o trecho.

A BR-040 precisou ser interditada, no sentido Rio de Janeiro, durante o trabalho das equipes.

Fonte: Itatiaia