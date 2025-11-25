O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a instituição italiana Cassa Depositi e Prestiti (CDP) assinaram, nessa segunda-feira (24), um memorando de entendimento para avaliar oportunidades de financiamento voltadas à produção de café sustentável em Minas Gerais, principal estado exportador do grão no país.

Esta é a primeira parceria formal entre as duas instituições. O acordo prevê cooperação para identificar iniciativas no setor cafeeiro com foco em sustentabilidade e financiamento climático.

Segundo Gabriel Viégas Neto, presidente do BDMG, o banco já possui linhas de crédito direcionadas a práticas sustentáveis na agricultura, incluindo o café regenerativo. Ele afirmou que a nova colaboração busca ampliar esse tipo de financiamento.

Paolo Lombardo, diretor de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da CDP, destacou que Minas Gerais tem relevância histórica na produção de café e que o setor é um elo tradicional entre Brasil e Itália. Ele afirmou que o objetivo é desenvolver uma parceria de longo prazo baseada em mecanismos de financiamento voltados ao desenvolvimento sustentável.

O secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, ressaltou que a Itália está entre os principais importadores do café produzido em Minas e citou dados das exportações do agronegócio mineiro entre janeiro e outubro: US$ 16,4 bilhões no total, dos quais US$ 8,9 bilhões correspondem ao café. Segundo ele, práticas sustentáveis têm se tornado requisito para ampliar a competitividade em mercados internacionais.

A cerimônia contou com a presença da cônsul-geral da Itália em Belo Horizonte, Nicoletta Gomiero, além de representantes do BDMG e da CDP.

A CDP, fundada em 1850, é o instituto de promoção econômica da Itália. Sua atuação envolve financiamento a projetos de infraestrutura, inovação empresarial e desenvolvimento local, além de iniciativas de cooperação internacional em países emergentes. A instituição é financiada por capital privado por meio de títulos e cadernetas de poupança postal, além de emissões no mercado financeiro.

Fonte: Agência Content Box