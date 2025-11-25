A Polícia Militar recuperou, na tarde desta terça-feira (25), um celular furtado e prendeu um homem por receptação no bairro Cruzeiro, em Arcos. A ação ocorreu durante o desenvolvimento da operação “Graham Bell”, que tem como foco o combate a crimes envolvendo aparelhos telefônicos.

Durante a abordagem, os militares identificaram que o homem, de 24 anos, portava um aparelho celular furtado em fevereiro deste ano. Após a confirmação do registro do furto, ele recebeu voz de prisão.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde serão tomadas as demais providências legais. A recuperação do aparelho reforça as ações da PM no enfrentamento ao comércio e circulação de dispositivos furtados ou roubados na região.

Com informações da PMMG