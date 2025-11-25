A Marinha do Brasil realizará, nesta quarta-feira (26), o lançamento de mais um submarino construído no país por meio do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). A cerimônia ocorrerá no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, marcando mais um passo na cooperação tecnológica mantida com a França desde 2008.

O submarino Almirante Karam (S43) é a quarta embarcação desenvolvida no Brasil dentro do programa, que prevê a transferência de tecnologia francesa para a construção de submarinos convencionais e, futuramente, de propulsão nuclear. Ele integra a Classe Riachuelo, que reúne submarinos com tecnologia mais avançada do que os modelos da Classe Tupi, que compuseram gerações anteriores da frota brasileira.

Além do lançamento do S43 ao mar, a Marinha também promoverá uma mostra de armamento do submarino Tonelero (S42). Os testes do S42 foram concluídos há alguns meses, e a demonstração permitirá sua incorporação ao setor operativo da força naval.

Com quatro submarinos da Classe Riachuelo já concluídos em território nacional, o Prosub segue avançando. O projeto ainda prevê a construção do primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear, o Álvaro Alberto, cuja entrega está prevista para 2033, representando um salto tecnológico e estratégico para a defesa marítima do país.

Com informações do Metrópoles