Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante por tentativa de homicídio após deixar um bebê de um ano ingerir haxixe, uma droga derivada da maconha. Nesta sexta-feira (9), o bebê foi internado em Salvador.

A criança foi levada ao pronto-socorro com sinais de intoxicação pelo pai e a madrasta, ouvidos na Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança Adolescente (Derca). Apenas a mulher foi autuada, pois ela confessou que estava sozinha com o bebê no momento do ocorrido.

Às autoridades, a jovem alegou que o bebê ingeriu a droga acidentalmente. A criança está internada no Hospital Santo Antônio, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

