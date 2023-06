A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante o motorista do caminhão que atingiu uma casa com duas crianças, em Contagem, na região metropolitana, na tarde dessa sexta-feira (9). Conforme comunicado da PC, divulgado neste sábado, o homem de 58 anos foi detido por dirigir embriagado.

De acordo com a PC, o suspeito foi conduzido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A equipe de perícia também esteve no local e realizou levantamentos que vão ajudar na investigação do caso.

O acidente aconteceu no início da tarde de sexta. Duas crianças, de 5 e 8 anos, ficaram feridas após o caminhão desgovernado atingir a casa onde elas residem, no bairro Jardim dos Bandeirantes. As vítimas estavam dentro do imóvel quando foram atingidas pelos escombros.

Elas foram socorridas por populares antes da chegada dos Bombeiros. Uma delas foi atendida no hospital com suspeita de fratura na perna e a outra com suspeita de traumatismo crânio-encefálico leve. Não há informações sobre o estado de saúde das crianças.

Segundo os Bombeiros, o motorista da carreta relatou que não conseguiu subir o morro íngreme, perdeu o controle do veículo, que desceu de ré e atingiu a casa localizada na rua Um.

A Defesa Civil municipal foi acionada para verificar se houve abalos na estrutura do imóvel.

Fonte: O Tempo