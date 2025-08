Bella Campos, a Maria de Fátima de Vale Tudo, comentou como tem cuidado da saúde mental, com a avalanche de críticas que recebe diariamente devido ao remake de Manuela Dias.

“Aprendi a criar minhas ferramentas através do autoconhecimento. Ouvir o que meu corpo está pedindo, prestar atenção nos meus sentimentos, falar sobre eles com quem confio e fortalecer minha rede de apoio tem sido essencial. Amo fazer atividades que me conectam com a natureza, estar perto do mar, frequentar os barzinhos que gosto com meus amigos, me alimentar de forma saudável, mas também afetuosa, descansar sempre que posso, estar com a minha cachorrinha zoe – além de fazer atividades físicas como yoga, pilates e muay thai. Sei que estou vivendo algo muito especial! A rotina de gravações é puxada, mas é algo único e eu estou aprendendo a eternizar isso”, revelou para a revista Glamour.

A atriz também comentou sobre o desafio em interpretar Maria de Fátima, que na versão original teve uma atuação icônica de Glória Pires.

“Os desafios sempre fizeram parte da minha vida. Transformar minhas dores em força é algo que aprendi desde muito cedo e foi assim que me conectei com a arte. Agora que ela é meu ofício, ser desafiada é algo que me impulsiona, principalmente por saber que, pela projeção da minha voz, posso ajudar outras meninas que também passam por isso dentro de suas realidades. Sou muito feliz por construir diariamente uma comunidade forte com as mulheres que convivo e com as que trocam comigo. A gente se fortalece e se cuida, gritamos juntas pelo nosso direito de ser feliz. Para mim, essa é a coisa mais bonita que encontrei na minha profissão”, disse.

Fonte: Com informações do SuperNotícias