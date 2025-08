Um motorista de 60 anos ficou ferido após capotar seu veículo na BR-352, em Pará de Minas, por volta das 13h da quinta-feira (31). O acidente ocorreu no km 477 da rodovia, sentido Pará de Minas/Belo Horizonte, quando o condutor tentou evitar uma colisão frontal com um caminhão azul que realizava ultrapassagem em local proibido.

Para escapar do impacto, o motorista desviou bruscamente para a direita, atingiu uma canaleta e, ao tentar retornar à pista, perdeu o controle do veículo, que capotou fora da via.

Atendimento e consequências

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que sofreu ferimentos leves, e a encaminhou para a UPA de Pará de Minas. A perícia técnica da Polícia Civil não esteve presente no local, e o carro foi liberado para um custodiante habilitado.

