Uma operação conjunta realizada na quinta-feira (31) resultou na apreensão de uma embarcação, redes de pesca ilegais e mais de 18 quilos de pescado retirado de forma irregular do rio Muriaé, na Zona da Mata mineira. O responsável foi multado em cerca de R$ 40 mil pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Denominada Operação Rede do Mal, a ação foi conduzida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Polícia Militar do Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, com o objetivo de coibir crimes ambientais na região.

A fiscalização ocorreu na estrada que liga o município de Muriaé ao distrito de Ivaí. No local, foram apreendidas 12 redes de emalhar de nylon, totalizando 276 metros quadrados de malha. Também foram recolhidos 18,3 quilos de peixes nativos, entre eles cascudo, acará e bocarra. Uma embarcação de madeira e um motor de rabeta da marca Buffalo também foram encontrados.

Durante a abordagem, o responsável pela pesca ilegal fugiu, mas foi identificado e deverá responder pelo crime.

A Polícia Militar informou que operações semelhantes seguirão sendo realizadas com o objetivo de proteger o meio ambiente e os recursos naturais da região. As autoridades destacam a importância da participação da população por meio de denúncias para o combate aos crimes ambientais.

