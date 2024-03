A chuva registrada em Belo Horizonte na madrugada de deste domingo (10), atingiu todas as nove regionais da cidade. Em algumas delas, choveu extremamente forte, casos da Pampulha, Oeste, e Leste, conforme balanço divulgado pela Defesa Civil no começo desta manhã. Nas outras regionais da cidade, choveu com intensidade forte a moderada.

O Corpo de Bombeiros não atendeu nenhuma ocorrência relacionada à chuva da madrugada.

O acumulado durante a madrugada foi de 27 mm, nas regionais Oeste, Noroeste e Pampulha, seguido da região Centro-Sul com 25,4 mm. No acumulado dos últimos dez dias, a região Centro-Sul registrou o maior volume de chuva, com 189 milímetros, ou 95,7%.

A regional Barreiro registra 168,1mm ou 85,1%, em seguida vem a região Oeste com 117 mm. O acumulado de chuva para o mês de março é de 197 milímetros, conforme informações da Defesa Civil.

Fonte: Itatiaia