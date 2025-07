Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Suíça, região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (19). Um carro colidiu contra uma árvore e ficou totalmente destruído. Com o impacto, o motor do veículo foi lançado a metros de distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, que ocorreu por volta das 4h. Conforme a corporação, um dos ocupantes do veículo foi encontrado em estado grave, inconsciente e preso às ferragens. As outras três vítimas apresentavam sangramentos e estavam desorientadas.

Mesmo nessas condições, os feridos tentaram fugir durante a abordagem dos bombeiros, o que levou ao acionamento da Polícia Militar (PM). Após o controle da situação, duas vítimas foram encaminhadas ao hospital Madre Teresa e as outras duas ficaram sob os cuidados do Samu.

A BHTrans foi acionada para apoiar o trânsito na região durante o resgate. A investigação do acidente ficará a cargo da Polícia Civil.

Fonte: Isabela Abalen-O Tempo