O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na tarde dessa sexta-feira (18), uma ocorrência no bairro Cruzeiro, em Arcos, após a colisão de um caminhão caçamba contra o tronco de uma árvore. O impacto provocou a queda parcial de um galho de grande porte sobre o veículo, oferecendo risco à rede elétrica próxima.

No local, os militares identificaram a necessidade de estabilizar a estrutura da árvore para evitar novos deslizamentos e possíveis danos à fiação. A equipe realizou o isolamento da área e efetuou o corte seguro do galho, permitindo a remoção do caminhão sem incidentes.

A operação foi concluída sem vítimas e não houve necessidade de acionar a concessionária de energia. O local foi deixado em segurança.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população acione o número 193 em casos de risco à segurança pública.

Fonte: CBMMG