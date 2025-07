Uma mulher de 52 anos foi encontrada morta e com o corpo parcialmente enterrado no quintal de casa, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, na manhã de sexta-feira (18). O companheiro dela, de 49 anos, foi preso em flagrante e, segundo a Polícia Militar (PM), chegou a rir durante a prisão. Ele indicou onde havia escondido um martelo que pode ter sido usado no crime.

“Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de feminicídio e também por ocultação de cadáver. O indivíduo demonstrou frieza, chegando a rir em alguns momentos. Infelizmente, temos mais uma mulher vítima de feminicídio, apenas por ser mulher”, afirmou o tenente Bruno Caravelli.

A vítima estava desaparecida desde a noite de quarta-feira (16), quando a filha comunicou à PM que não conseguia contato com a mãe. Na quinta (17), os policiais estiveram na residência do casal, no bairro Luzia Maria dos Santos. O companheiro alegou que a mulher teria saído para atendimento médico, sem dar mais explicações.

Na manhã seguinte, vizinhos notaram uma movimentação suspeita no quintal e ligaram para a polícia.

“Fomos até o local e identificamos a vítima na parte de trás da casa, onde estava parcialmente enterrada e carbonizada, apresentando diversos sinais de violência”, completou Caravelli.

A PM iniciou as buscas pelo suspeito, que trabalha como ajudante de pedreiro. A procura foi concentrada em regiões com obras e comércios de materiais de construção.

O homem foi encontrado em uma obra no bairro Concesso Elias, com uma mochila, uma garrafa de cachaça e vestindo as mesmas roupas que havia sido visto usando mais cedo.

Ao ser abordado, ele apresentou versões contraditórias e acabou indicando o local onde havia escondido um martelo, sob a pia da casa, que pode ter sido usada no crime, segundo a PM.

A mulher fazia tratamento psicológico no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), e havia relatos anteriores de desentendimentos com o companheiro. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O g1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais providências foram tomadas e se o suspeito permanece preso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O nome dele não foi divulgado, por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.

Fonte: Mariana Gonçalves-G1 Centro-Oeste