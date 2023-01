Em virtude do volume das chuvas previstas para os próximos dias, BH está em alerta de risco geológico alto até o próximo domingo (8). A Defesa Civil chama atenção para possíveis sinais que podem acontecer antes de um deslizamento ou desabamentos.

De acordo com o órgão, por conta das chuvas constantes que podem ocorrer em BH, o solo pode ficar fragilizado em locais de encostas e barrancos, aumentando a saturação do solo e a chances de deslizamentos.

Nesses casos, a Defesa Civil recomenda que os moradores saiam imediatamente do seu imóvel e liguem para a Defesa Civil. Em caso de emergências, o cidadão pode ligar para o Corpo de Bombeiros Militar, no número 193.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Fonte: Hoje em Dia