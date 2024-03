Belo Horizonte terá 16 centros de saúde abertos neste domingo (10) para atendimento de pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Destes, 9 estarão oferecendo a vacina que está sendo disponibilizada para o público de 10 a 14 anos.

Das 16 unidades, 15 vão funcionar com horário ampliado, de 7h às 22h – o Centro de Saúde São Francisco, na Pampulha, vai fechar mais cedo, às 19h. Para a vacinação com a Qdenga, os nove centros de saúde – um por regional – ficarão abertos de 8h às 17h.

Podem procurar os centros de saúde para receber assistência médica as pessoas que apresentarem febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça ou atrás dos olhos, náuseas ou vômitos.

Centros de saúde abertos no fim de semana:

Barreiro: Centros de Saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol e Vale do Jatobá

Centro-Sul: Centro de Saúde Carlos Chagas

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis e Floramar

Nordeste: Centros de Saúde São Paulo e Conjunto Paulo VI

Noroeste: Centro de Saúde Santos Anjos

Oeste: Centro de Saúde Betânia

Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha e São Francisco

Venda Nova: Centros de Saúde Rio Branco, Jardim Europa, Santa Mônica e Serra Verde.

Vacinação contra a dengue para o público de 10 a 14 anos:

Tirol (Barreiro)

Carlos Chagas (Centro-Sul)

Vera Cruz (Leste)

São Paulo (Nordeste)

Santos Anjos (Noroeste)

Aarão Reis (Norte)

Betânia (Oeste)

São Francisco (Pampulha)

Jardim Europa (Venda Nova)

Na segunda-feira (11), as vacinas voltarão a ser ofertadas nos 152 centros de saúde da cidade. Para a administração do imunizante é necessária a presença dos pais, mães ou responsáveis legais. Além disso, no momento da aplicação, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial em Belo Horizonte e cartão de vacina.

Outras unidades

Durante todo o fim de semana também estarão em funcionamento os hospitais temporários da Oeste e de Venda Nova, além do hospital de campanha, que fica na regional Norte. Essas três unidades funcionam 24 horas por dia e possuem estrutura para atender os pacientes com sintomas de dengue e garantir a internação daqueles que precisarem de assistência contínua.

Também manterão o funcionamento diário os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs). A unidade do Barreiro presta assistência 24 horas por dia, já a da Centro-Sul atende os usuários das 7h às 19h. Esses locais ofertam cuidado de forma espontânea. Há ainda as Unidades de Reposição Volêmica (URVs), que funcionam durante 24 horas nessas mesmas regionais. Esses equipamentos recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centros de saúde, CAAs e UPAs.

Também estão abertas na capital outras duas URVs na cidade, uma no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, e outra no Hospital Infantil João Paulo II, na Centro-Sul, e que atende crianças. As duas implementações foram feitas em parceria com a Fhemig e também atendem 24 horas por dia.

