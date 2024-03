Mais de 500 vagas de emprego e estágios estarão abertas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Há oportunidades nas áreas de administração, segurança do trabalho, eletrotécnica, recursos humanos, logística, designer gráfico, eletrônica, telemarketing, entre outras. Na tentativa de preencher as vagas, um feirão ocorre na próxima terça-feira (12), das 9h às 16h.

A Feira de Empregabilidade é uma iniciativa do Grau Técnico, carro-chefe do grupo Grau Educacional, que está presente em mais de 140 unidades nas cinco regiões do país. Desta vez, o evento será na unidade própria, na avenida João César de Oliveira, 1244, Eldorado, em Contagem.

Dentre as empresas parceiras que estarão no local para oferecer as vagas estão a Movi Soldas, Minas Máquinas, SRA, AeC, CIEE, Evo Estágios, Nube e Orthodontic. Além das possibilidade de emprego e estágio, a edição do Grau Técnico contará com serviços gratuitos relacionados ao tema.

Serão disponibilizadas orientação curricular, palestra do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren), e aferição de pressão e glicemia.

“As ações visam atender às necessidades do mercado de trabalho atual, criando um espaço onde os candidatos a emprego podem se conectar diretamente com uma variedade de empresas de diferentes setores. Desde empresas iniciantes promissoras até corporações estabelecidas, a feira oferecerá uma gama diversificada de oportunidades de emprego, serviços e muito mais“, afirmou Alê Teles, diretora da unidade Contagem.

Grau Técnico

O Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes por semana. Atualmente, o Grau já conta com mais de 200 mil alunos matriculados.

