Tendo em vista que o livro é um mundo de portas abertas, a Prefeitura de Formiga, por meio das Bibliotecas Públicas, realizará mais uma edição do Projeto “Acampamento de Férias”.

As atividades serão direcionadas aos leitores mirins das Bibliotecas que trilham o caminho do conhecimento, inclusive, durante as férias escolares. O projeto é uma ótima oportunidade para os participantes curtirem momentos de diversão, ouvindo contos clássicos que fazem rir ou arrepiar os cabelos!

De 18 a 22 de julho, sempre às 14h, as bibliotecas: Dr. Sócrates, na Praça São Vicente Férrer, Donateli Gandra, no Quinzinho e Osório Garcia, no Ouro Negro, estarão de portas abertas, esperando as crianças que quiserem passar horas agradáveis no “Acampamento de Férias”, que terá a tradicional “Hora do Conto”, apresentações teatrais, Oficinas de Arte e muita brincadeira literária.

Ao descansar das aulas, testes e provas, os participantes do “acampamento” poderão se aventurar nas maravilhas da literatura infantil, lendo livros, ouvindo histórias e até mesmo contando contos. O importante é se divertir e participar das oficinas literárias e artísticas, conhecendo as façanhas dos grandes personagens e heróis das coletâneas de contos infantis.

Fonte: Decom