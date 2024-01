O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) é um equipamento público que, desde 2007, cumpre sua missão de combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Em 2023 foram captados 401.642 quilos de alimentos, volume 71% maior que o captado no ano anterior. Os alimentos foram encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade, por meio dos Centro de Referência da Assistência Social, a entidades e equipamentos públicos da rede sociassistencial do município e a Bancos de Alimentos de cidades da região.

Os alimentos são captados por meio de diversas ações (gincanas, exposições, shows) e parcerias com produtores, empresas, comerciantes, entidades, “Mesa Brasil Sesc”, Bancos de Alimentos da Rede Metropolitana de BH, Bancos de Alimentos da Rede Barcos-MG, Ceasa Minas, Associação dos Tomatecultores de Carmópolis, Associação dos Produtores de Bananas de Delfinópolis, Certifica, Batata 10, Supermercados Super Sô, sociedade civil, colheita das unidades do Projeto Horta Urbana, do Projeto Feira Solidária e, também, adquiridos de produtores da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).