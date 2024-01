A Polícia Civil afirmou nesta quinta-feira (11) que esclareceu a morte do influenciador digital Henrique Medeiros, de 26 anos, encontrado morto e enterrado na casa de um casal de amigos, em Itapecerica da Serra, em São Paulo, no final do ano passado.

Segundo a polícia, ele teve uma overdose de cocaína e o casal enterrou o corpo no “desespero”. Eles serão colocados em liberdade e responderão apenas por ocultação de cadáver, com pena que varia de 1 a 3 anos.

“Foi confirmado que realmente é uma overdose. Ele estava com 30 mg de cocaína em cada litro de sangue. Segundo o perito, esse menino poderia ter morrido dormindo, tamanha quantidade de cocaína no corpo”, afirmou Luís Roberto de Faria Hellmeister, delegado titular de Itapecerica.

“O menino teve uma overdose no banheiro com uma menor de idade, o desespero por ter muitas drogas, três crianças menores de 5 anos na casa e um corpo. Quer dizer, eles acharam que aquilo ia comprometer a vida deles. Porém, a atitude decidida por todos de ocultar o cadáver é o que gerou a investigação de, a princípio, ser um homicídio. Hoje, eu coloco [o casal] em liberdade incontinenti. Só que nós temos que deixar bem claro pra comunidade que eles não fizeram nada de mal pra vítima”, completou.

O delegado conta que a investigação começou como homicídio devido à descoberta do corpo e ao sumiço do casal. Por isso, a prisão temporária, de 30 dias, foi pedida à Justiça, que aceitou.

“O casal, já no dia que nós cumprimos o mandado de prisão temporária, eles já contavam essa versão, de que ele estava cheirando desde o momento em que chegou lá. Ele chegou a sair no meio da noite para buscar mais droga, passou na casa de um vizinho, ainda tomou whisky e foi pra casa [dos amigos]“, diz o delegado.

O influenciador se apresentava como Henrique Medeiros nas redes sociais. Tinha mais de 84 mil seguidores no Instagram e quase 1,8 milhão de inscritos no Youtube.

Nessas plataformas digitais ele postava vídeos com brincadeiras, “pegadinhas” e “trolagens” que fazia com vizinhos da comunidade onde morava em Itapecerica da Serra.

Como foi o caso

Henrique era torcedor do Palmeiras e trabalhava produzindo vídeos. Num dos trabalhos chegou a receber cerca de R$ 3 mil. Ele desapareceu no Natal do dia 25 de dezembro de 2023, quando foi passar a ceia na casa do casal de amigos, onde também estava a irmã adolescente da proprietária.

O corpo dele foi encontrado no dia 31 em Itapecerica da Serra. Henrique estava enterrado no quintal da casa dos amigos onde tinha ido passar o jantar.

A família do influenciador contou ao g1 e à polícia que a última mensagem que recebeu dele foi um áudio enviado à 1h37 do dia 25 de dezembro para o grupo da família, desejando “Feliz Natal”.

Depois disso, como ele não voltou para casa, parentes e amigos decidiram procurá-lo e registrar o seu desaparecimento na delegacia da cidade.

Durante as buscas, notaram que a terra do quintal da casa onde Henrique tinha ido passar o Natal estava remexida. O casal dono do imóvel não estava mais no local.

Algumas pessoas entraram e viram a roupa do influenciador, então, chamaram a polícia, que levou bombeiros ao local para fazer as escavações e desenterraram o corpo de Henrique.

