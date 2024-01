Um catador de material reciclável, de 36 anos, foi assassinado com uma facada no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Imagens de um circuito interno mostram o momento do assassinato, ocorrido nessa quarta-feira (10). A vítima estava com o carrinho que usava para recolher material reciclável.

A vítima começa a conversar com o adolescente de 15 anos. Pelas imagens, é possível ver que os dois estão discutindo. Depois de cerca de um minuto de bate-boca, o adolescente acerta uma facada no peito da homem.