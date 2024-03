Nessa quarta-feira (20), o Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) recebeu a visita dos alunos da Escola Pequeno Aprendiz. Participaram da visita 65 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e que estão participando da “Semana da Alimentação Saudável”, com diversas atividades que promovem a conscientização sobre a importância de hábitos alimentares para uma vida de qualidade.

Durante a visita, os alunos foram recebidos pela diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, e pela equipe do Projeto Horta Urbana. Os servidores explicaram sobre o funcionamento do BMA, as ações de combate à fome e ao desperdício de alimentos. Os alunos participaram, também, de uma atividade de plantio de mudas de hortaliças na horta do BMA.

De acordo com Francielle Guimarães, “a visita ao Banco de Alimentos foi o ponto alto da semana para os alunos. Eles aprenderam, além de hábitos alimentares saudáveis, sobre a importância do consumo consciente, sem desperdício. Além disso, aprenderam sobre o papel fundamental do Banco de Alimentos para promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade da nossa cidade e tiveram o prazer de ir à horta para conhecer como é realizado o plantio de hortaliças. Nossa gratidão à toda equipe do BMA”.

Fonte: Decom