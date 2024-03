A Administração Municipal realizará nesta sexta-feira, às 11h, a inauguração das obras de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial do bairro Jardim Morumbi.

As melhorias na região foram custeadas por verba própria do Município e por emenda parlamentar indicada pelo Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O evento será na rua Josino Bernardes de Castro. Todos os moradores da região estão convidados.

Fonte: Decom