O Centro-Oeste de Minas tem 7.708 casos prováveis de dengue, sendo oito casos a mais que no boletim anterior, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgados nessa quinta-feira (1º).

De acordo com a SES-MG, sobre os casos prováveis de chikungunya a região tem 81 casos suspeitos. Com relação a zika, o Centro-Oeste tem quatro registros de casos prováveis da doença.

Dengue

Nova Serrana tem 1.93 casos prováveis de dengue, a cidade segue com o maior número de casos na região. Em seguida, Piumhi com 1.319 casos prováveis de dengue; Luz com 727; e Bom Despacho com 685 casos prováveis da doença. Há mortes registradas em Itaúna, São Roque de Minas, Oliveira, Piumhi e Carmópolis de Minas.

Até dia 29 de agosto, Minas Gerais registrou 85.700 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Deste total, 60.009 casos foram confirmados para a doença; 47 mortes foram confirmadas e outras 41 são investigadas, até o momento.

Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika no Centro-Oeste

Cidade Dengue Óbitos confirmados Chikungunya Zika Abaeté 70 – – – Araújos 31 – – 1 Arcos 121 – 1 – Bom Despacho 685 – 16 – Camacho 1 – – – Capitólio 479 – 1 – Candeias 1 – – – Carmo da Mata 4 – – – Carmo do Cajuru 39 – – – Carmópolis de Minas 639 1 – 1 Cedro do Abaeté 9 – – – Cláudio 7 – – – Conceição do Pará 18 – – – Córrego Danta 9 – – – Córrego Fundo 2 – 1 – Divinópolis 282 – 5 1 Dores do Indaiá 5 – – – Estrela do Indaiá 2 – – – Formiga 242 – 25 1 Igaratinga 17 – – – Iguatama 15 – – – Itapecerica 3 – – – Itaúna 75 1 14 – Lagoa da Prata 62 – 4 – Leandro Ferreira 6 – – – Luz 727 – – – Martinho Campos 61 – 1 – Maravilhas 1 – – – Medeiros 299 – – – Moema 2 – – – Morada Nova de Minas 17 – – – Nova Serrana 1.593 – 7 – Oliveira 142 1 – – Onça de Pitangui 6 – — Pains 21 – – – Papagaios 15 – – – Pará de Minas 36 – 4 – Passa Tempo 41 – – – Pedra do Indaiá 10 – – – Pequi 3 – – – Perdigão 12 – – – Pimenta 117 – – – Pitangui 57 – – – Piumhi 1.319 1 – – Pompéu 5 – – – Quartel Geral 8 – 1 – Santo Antônio do Monte 62 – – – São Francisco de Paula 23 – – – São Gonçalo do Pará 19 – – – São Sebastião do Oeste 2 – – – São Roque de Minas 281 1 – – Total 7.708 5 81 4

Fonte: SES-MG

Zika e chikungunya

A SES-MG informou que foram registrados 7.234 casos prováveis de febre chikungunya em Minas Gerais. Do total, 4.567 foram confirmados. Até então, não há nenhum caso de óbito confirmado por chikungunya no estado e três seguem em investigação.

Na região Centro-Oeste, Formiga é a cidade com maior número de casos na região: são 25 registros.

Quanto ao vírus zika, foram registrados 78 casos prováveis em Minas, 21 deles confirmados. Não há óbitos no estado pela doença até o momento.

Na região, foi registrado um caso de zika em Araújos, um caso em Carmópolis de Minas, um em Igaratinga e um caso em Divinópolis.

Fonte: G1