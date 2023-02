O empresário Esdras Jônatas dos Santos, suspeito de envolvimento em agressões a jornalistas durante atos na avenida Raja Gabaglia, em BH, em janeiro, está foragido da Justiça.

Ele foi alvo de um mandado de prisão na manhã desta quarta-feira (15), e não se encontrava em seu imóvel na hora da operação, no bairro Santa Amélia, região da Pampulha.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário é considerado foragido da Justiça. No momento da operação, um casal que estava no imóvel, alegou não conhecer Esdras, e foram conduzidos para a delegacia para serem ouvidos.

Outros dois mandados de busca e apreensão são cumpridos em BH nesta manhã, nos bairros Padre Eustáquio e Coração Eucarístico.

As investigações apontaram que Esdras seria o homem que, do alto de um carro de som, incentivou integrantes do acampamento a agredir o fotógrafo do Hoje em Dia. O profissional foi cercado e atingido com socos e pauladas, além de arrastado pelo chão ao tentar se esconder sob um veículo. Esdras é acusado de incitação a lesão corporal, dano e roubo.

De acordo com o delegado Emilio de Oliveira, Esdras está fora do país e outras pessoas são investigadas por roubo e lesão corporal. “Há informações de que ele está fora do país. Ele e outras pessoas são investigadas por roubo, dano e lesão corporal contra jornalistas. Eventualmente, outras pessoas podem ser alvos de busca e apreensão e prisão”, explicou.

