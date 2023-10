Uma professora de 42 anos ficou ferida após um artefato explosivo de pequeno porte ser arremessado na janela da Escola Estadual José Teotônio de Castro, no bairro Américo Silva, em Lagoa da Prata, na quinta-feira (19). Um adolescente de 13 anos suspeito do crime foi apreendido.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial para investigar a explosão. Dois adolescentes foram identificados como suspeitos de participação no crime, segundo a polícia. Mas, apenas um deles foi encaminhado para a delegacia. O caso segue em investigação.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que por volta das 11h20 de quinta-feira, uma pessoa que estava na rua jogou uma bomba dentro da escola. O artefato explodiu em uma janela de vidro, que se quebrou e os estilhaços atingiram a professora, que estava sozinha na sala de aula. Além disso, alguns estudantes, que preferiram não se identificar, também alegaram que o adolescente estava envolvido, juntamente com um ex-aluno.

Ademais, de acordo com a PM, as câmeras de segurança da escola flagraram a ação feita por um adolescente de 13 anos. Os militares foram até a residência do garoto, mas ele negou ter envolvimento com o ocorrido. Diante das evidências, o adolescente recebeu voz de apreensão, sendo encaminhado para a delegacia junto com os responsáveis.

Fonte: Portal Gerais