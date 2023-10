Comunidade e mães se uniram para uma causa muito importante: o apoio a crianças do espectro autista. Por meio de uma rifa organizada pela Associação dos Moradores da Região do Engenho de Serra (AMORES), foram arrecadados R$19.955,00 para financiar aulas de equoterapia e musicoterapia.

O evento foi transmitido ao vivo pelo Instagram, permitindo que uma ampla audiência participasse e contribuísse para a causa. A empresária Ieda Andrade foi a feliz vencedora do prêmio da rifa, uma TV de 32 polegadas, doada pelo empresário Sandrinho da Looping.

O sorteio contou com a presença de figuras importantes da comunidade, como os líderes da AMORES, mães das crianças que são beneficiadas pelas aulas, o empresário Kléber Vaz, proprietário do Rancho Lagoa e Lua. Sandrinho da Looping, o idealizador da rifa, também estava presente.

Esta arrecadação de fundos é um belo exemplo de como a união comunitária pode promover mudanças significativas. As terapias financiadas pelos recursos irão beneficiar crianças do espectro autista na região, proporcionando-lhes oportunidades para desenvolver suas habilidades sociais, emocionais e cognitivas. Este tipo de apoio é fundamental para garantir que todas as crianças tenham a chance de prosperar e realizar todo o seu potencial.

Fonte: Amores